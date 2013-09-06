金属期市：乐观经济形势支撑伦铜微升，关注美国就业报告

上海期货交易所尚未开盘。

美国总统奥巴马在决定对叙利亚发动军事攻击上，面临俄罗斯总统普京和全球其他国家领袖越来越多的压力。许多领袖担心此举将会损及全球经济并推高油价。

美国就业和服务业数据强劲，提振了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在本月缩减购债计划的看法，但工厂订单下滑突显出全球经济前景的不确定。

美国雇主8月可能扩大聘雇，可望为美联储本月稍后开始缩减购债铺路。

印尼唯一受监管锡期货交易所表示，在新的交易规定迫使一家锡矿大厂于上周停止锡出口后，正回应锡矿潜在买家的呼吁。(完)

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