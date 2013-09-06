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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 08:56 BJT

东京汇市：美元指数接近七周高位，受惠于美国乐观数据

美国公债收益率跳涨，亦支撑美元。10年期美债 收益率触及3%大关，两年期美债 收益率升至0.5%上方。

同时，欧元兑英镑在多月低点附近摇摆不定，英镑走坚，之前英国央行对于英国利率上升并未显示明显不安。

欧元/英镑 报0.8417英镑，接近四个月低点0.8408。(完)

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