国际油市：美国原油期货略跌但守在108美元上方

周四，在对叙利亚动武的问题上，美国总统奥巴马面临来自俄罗斯总统普京以及其他国家领导人越来越大的压力。很多领导人认为美国此举将损害全球经济并推高油价。

美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周库欣原油库存连降第九周，至2012年2月来最低水平。

美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但制造业订单下滑突显了经济前景的不确定性。

美国10月汽油期货 五日内下跌近5%，从合约高点回落，因基金开始削减夏季多仓，交易商的焦点也转向了冬季燃料。(完)

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