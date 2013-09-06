国际油市：美国原油期货略跌但守在108美元上方

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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周四，在对叙利亚动武的问题上，美国总统奥巴马面临来自俄罗斯总统普京以及其他国家领导人越来越大的压力。很多领导人认为美国此举将损害全球经济并推高油价。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周库欣原油库存连降第九周，至2012年2月来最低水平。
美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但制造业订单下滑突显了经济前景的不确定性。
美国10月汽油期货 五日内下跌近5%，从合约高点回落，因基金开始削减夏季多仓，交易商的焦点也转向了冬季燃料。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。