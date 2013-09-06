《台湾重要政经日程》--9月6日

9/9(一) *--12:00 信义房屋旗下全球资产举行记者会。 *--14:30 〞渣打人民币国际化指数(RGI)〞媒体说明会。

--14:30 渣打行举办〞环球经济论坛--2014年经济及市场展望〞。

--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。

9/23(一)

--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。

--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。

--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。

--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。

--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。