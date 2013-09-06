《香港报摘》--其他报纸重要消息9月6日

* 明报：

--已故天后梅艳芳故居的寿臣山恒安阁一个复式户，上月底由新地 郭氏家族以1.47亿港元购入，而随着上述单位售出，历时六年的收购过程亦终写上句号，总收购价为9.57亿港元。

--由53家中资基金组成的中资基金业协会举行成立发布会，会长丁晨表示，各会员公司都在积极准备新的RQFII产品，并不担心外资竞争，未来有关私募基金的RQFII产品类别，相信规模不会小。

* 星岛日报：

--星展银行(香港)高级经济师梁兆基认为，中国经济目前处于回稳阶段，预料内地PMI仍将维持在50以上，但不会快速上升，并维持对内地全年GDP增速7.5%的预测。

--长实 新楼盘--荃湾昇柏山将于明天正式开售300个单位，目前已收逾620票，较首批超额登记逾6.5倍，为新例后超额最多新盘，项目将于今天截止登记。

--建筑商俊和等合组财团中标九肚山地后，该集团旗下俊和地产 透露初步发展蓝图，连地价料总投资额达48亿港元，提供约110间混合洋房及分层单位项目，最快两年后可预售楼花。

* 苹果日报：

--市场消息称，新地 下周六(14日)发售将军澳天晋1期车位，之前一手购入大单位的业主有优先认购权，售价约140多万至170万港元，挑战区内车位造价新高。

--香港发展商近年积极北上发展买地，扩大内地发展版图，但李嘉诚旗下长和系近期却接连出售内地土地。万科 主席王石认为这是一个讯号，呼吁投资者小心。

* 东方日报：

--新地 下月料将启动一手销售新例实施后首轮全新楼盘开售攻势，单月有机会三个新盘共同发售，共涉1,216个单位。

* 文汇报：

--长实 在北京顺义中央别墅区打造的别墅项目誉天下累计销售800套，销售总额70亿元人民币。长实董事郭子威表示，集团上半年在京套现10亿元人民币，全年在京销售业绩可达到20亿至30亿元人民币。

--万科 通过一次竞价方式，以报价53.99亿元人民币，溢价率高达93%竞得一块位于南山区留仙洞同发南路两侧的商业办公用地。

* 大公报：

--市场消息指，利福地产 公开发售部分录得逾2倍的超额认购，而国际配售亦反应良好，将以每股1.98港元定价。

--阳光房地产基金 公布，截至6月底止录得年度营业额6.3亿港元，按年增长8.3%。行政总裁吴兆基预料，明年度租金增长持续录正数增长，并预计今年资本开支将会大增。

--瑞安房地产 公布，今年首八个月累计合约物业销售额达到75.03亿元人民币，按年增近2.6倍，达到全年物业销售目标90亿元的83%。 (完)