《中国报摘》--其他报纸重要消息9月6日

**上海证券报**

--平安银行 公告，鉴于原非公开发行方案已到期，该公司拟筹划新的非公开发行股票方案。市场人士认为，该行定向增发对象为平安集团 应无变化，但价格应有所调整，不过募集资金规模变化幅度应该不大。

**证券时报**

--多家机构预测，受翘尾因素回落影响，8月居民消费价格指数(CPI)可能与7月份持平或者略低，同比涨幅在2.6%左右，比7月小幅回落0.1个百分点。

**人民日报**

--经济合作与发展组织(OECD)报告称，受新兴经济体石油需求不断增长的影响，国际石油价格将在2012年年初基础上出现快速增长，到2020年油价可能涨至150美元/桶至270美元/桶之间的任一价位。(完)