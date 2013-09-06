港报社评：港资移上海，地王响警号--星岛日报9月6日

新鸿基地产以人民币217亿元投得上海新地王，比近月在香港投地重本得多，再加上长和系打算出售百佳超市，令人关注香港对本地华资财团的吸引力，是否比以往逊色。

这幅位于徐家汇黄金地段的商业和酒店用地，计算总地价名列全国历来第二大，仅次于4年前3家内地地产公司，合资255亿投得的广州亚运城地皮。

比起在上海豪掷逾200亿，新地今年在港承投官地「吝啬」得多，多幅地皮都以「死鸡价」落败，至今只投得3幅官地，加起来才48亿多元。

新地近年加强了在内地发展，维港两岸的国金中心和环贸广场品牌，陆续「复制」到了上海黄埔江两岸，北京王府井出现了apm商场，集团在内地卖楼和出租收入及盈利日增。

香港地产商积极北上发展，新地并非第一家，单是今次上海地王，初时已经吸引了四组香港财团角逐，在怡和置地和太古地产退出后，余下恒基和九仓合组的财团与新地角逐。

正当新地积极北上扩张之际，内地传媒报道，长和系打算出售北京和上海两个写字楼和商场物业。内房龙头企业万科的董事长王石就此发微博，形容这是一个叫人小心的讯号。无论内地房地产市场走势如何，香港大型企业加强在内地和海外的投资比重，趋势明显不过。 香港财团资金要「走出去」，部分原因是有些业务的市场接近饱和，有些业务则前景欠明朗。此外会否包括社会营商环境和效率转变，值得各界关注。内地继续大力发展经济，不停发掘新的增长亮点，欧美投资环境逐步改善，香港如果不积极发挥增值效应，恐会逆水行舟，不进则退。(A06)