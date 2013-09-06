港报社评：港楼市泡沫冠绝全球政府须坚持辣招力度--明报9月6日

政府先后推出3项税务措施，遏抑楼市需求，初步见到成效，不过「辣招」只能使楼市供不应求的景况不致恶化，在形成楼市泡沫的因素仍未消除之前，政府在辣招方面必须坚持力度，继续遏制炒卖需求。

香港楼市即使接连推出辣招，成交量大减，但是楼价却未随着量跌而显着下调。辣招只能使楼市泡沫不致进一步恶化。

这次楼市泡沫，内因是楼市供求失衡，外因是超低息环境所造成。虽云美国联储局开始部署「退市」，联储局何时正式退市仍是未知之数；即使联储局开始退市，亦不会即时加息，香港的超低息环境有可能仍会维持一段时间。

至于楼市供求失衡，按长策会文件揭示未来10年每年供应4.7万个单位，一般认为与实际需求有落差，加上政府受缺乏可用土地所困，整体供应只会偏紧。

由于导致楼市泡沫的两个主要因素依然存在，而辣招已经验证可以使泡沫不致恶化，所以，现在看不到撤销或所谓「减辣」的理由。

立法会个别议员或党派分别要求「减辣」，包括要求本地居民以公司形式和慈善团体买楼，可获豁免缴交的买家印花税。若本地公司买楼可豁免BSD，则这个规定就形同虚设，因为本地公司若与母公司有股份易手，政府无从查察。至于慈善团体，现在非牟利机构有7千多家，一些基金会则与地产有关，若它们买楼都可豁免BSD，极可能出现滥用。

据知地产业界已经开始大力游说，争取减低BSD的力度。政府立场需坚定，尽量用事实理据说服更多议员，让公衆知道辣招在应对非常时期的必要，争取市民认同。(A04)