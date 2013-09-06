《新兴市场重要经济事件预告》--9月6日-9月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月6日(五)

里加--2013年里加会议(至9月7日)。希腊前经济和财政部长Yannos Papantoniou，及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将在会议上发表演说。

墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。

9月9日(一)

暂无重要经济事件。

9月10日(二)

伦敦--智利财长Felipe Larrain Bascunan将在智利日活动上讲话(1100)。

9月11日(三)

萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。

9月12日(四)

里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉及拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics将在会议上讲话。

贝尔格勒--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。

雅加达--印尼央行举行理事会会议。

马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。

首尔--韩国央行召开货币政策会议。

布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。

布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。

9月13日

莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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