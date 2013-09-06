《新兴市场重要经济事件预告》--9月6日-9月13日

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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9月6日(五)
里加--2013年里加会议(至9月7日)。希腊前经济和财政部长Yannos Papantoniou，及经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme将在会议上发表演说。
墨西哥城--墨西哥央行将发布货币政策声明。
9月9日(一)
暂无重要经济事件。
9月10日(二)
伦敦--智利财长Felipe Larrain Bascunan将在智利日活动上讲话(1100)。
9月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行举行理事会会议。
9月12日(四)
里加--拉脱维亚欧元会议。拉脱维亚总理Valdis Dombrovskis、欧洲央行(ECB)总裁德拉吉及拉脱维亚财长Andris Vilks和央行总裁Ilmars Rimsevics将在会议上讲话。
贝尔格勒--塞尔维亚央行举行执行委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策会议。
布达佩斯--匈牙利央行公布8月利率决议会议纪录。
布拉格--捷克央行理事会举行例行周会。没有讨论货币政策议题的计划。
9月13日
莫斯科--俄罗斯央行举行政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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