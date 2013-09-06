港报财经评论：北京楼价直追香港--信报9月6日

北京楼价直追香港/习广思

外围有两个焦点，一是联储局的褐皮书，美国联储局月中议息，退不退市，市场得个估字，但褐皮书指出，受惠房地产及汽车销售，美国经济持续好转，大部分行业维持招聘活动，9月宣布退市机会不小；二是印度央行新行长宣布一连串救市动作，既增加美元供应，又叫养老金入市。印度救市稳住了市场，但要遏止资金流走又要稳经济增长，却被视为不可能的任务。以区内股市反应来看，亚洲区第二波走资潮稍为缓和，市场回稳有利港股气氛，但双印要走出眼前金融困局仍言之尚早。港股夹在海外及中国内地之间急进急退，暂时不会大跌，也难言大升。恒指承接欧美股市气氛，昨天高位见22,682点，挑战8月中高位，收报22,597点，上升271点。大市成交额651亿港元，沽空比率9.1%。

恒指靠汇控 带领上闯，第二度进入22,500-23,000点之间阻力区，能否再上试？3个星期前后，市场对中资金融股的态度有变，内银公布业绩后股价回稳，市场消化建行 批股消息；其次，内险股获重估，公布业绩后获投资者追捧，加上周期性股票轮流炒作，均稳住了指数。近期港股升势集中在指数成分股。尽管新兴市场波动，但欧美经济见光明，加上中国宏观数据回稳，才是真正影响大局的因素，有利周期性股份轮流炒作。早前资源股谷底反弹，到昨日航运股藉波罗的海指数炒作，中海发展 、中外运 及太平洋航运 走势较佳。

大市成交稍为增加，但仍走不出塘水滚塘鱼格局，大量资金追逐少量股票，强势股早落入强者手中，强势股续强，但此际与其高追，不如趁调整吸纳，腾讯 、金山 及濠赌股，甚至绩优股卓悦 均属此类。此外，部分技术走势改善的股份可继续留意，例如申洲 、惠理 及保利协鑫 。香港楼价高，有几高？不同人有不同的尺。《经济学人》最新统计显示，香港楼价贵绝全球，自2008年第一季起楼价上升90.9%，较一年前上升18.4%。另一个指标是计算楼价相对租赁回报水平的比例，再考虑历史平均值。目前香港楼价偏高，超出实际价值达84%。结论是，香港楼价很贵。(B03)

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日圆不宜看太淡/苏子

美国10年期国债息率曾高见2.96厘，再创两年新高，而美元兑日圆则继续受惠于美国国债息率持续造好的势头，昨天欧洲市一度突破100心理关口，创一个多月来的100.12新高。此高位虽然与汇价自近期的101.55高位跌至95.77低位的76.4%反弹目标阻力相若，但目前市场上绝大多数的投资者以至货币分析员，却相信此反弹目标阻力将不难突破，原因是本周初美元兑日圆已升破上半年103.73高位开始形成的敏感三角形顶部阻力，而随后多日来的调整低位均一直保持在此三角形顶部阻力以上，故不少市场人士已视之为真突破及相信汇价将可继续上升，稍后将朝着上半年的高位迈进。

不过，由于上述的敏感三角形同样在周线图上出现，因此，若今天收市时美元兑日圆已见返回此三角形内，则本周初的破位其实仍然可视作假突破看待！故目前美元兑日圆的良好上升势头并非全无风险，今天若显着在99以下收市，则下周仍有机会出现逆转性回落。此外，由于目前美元兑日圆的升势很大程度是因为受惠于美债息率的强劲升势，但随着目前美国10年期国债债息已逼近3厘心理关口，相信债息稍后的升势随时在此心理关口遇上阻力而出现较大幅度的调整。一旦债息短期见顶，预料美元兑日圆自然亦会受到拖累而扭转近期的升势。

昨晨美国参议院批准美国可以对敍利亚有限度武力干预，但感到意外的是，汇市对此的反应却是异常平静，日圆并没有因此急升，美元兑日圆只是自99.75水平跌至99.55附近便已止跌回升，欧罗兑美元对此消息更差不多可以说是全无反应。或许市场炒作焦点仍在今天美国的就业报告上，但毕竟国会已批准了美国可以向敍利亚动武，故相信这个对金融市场的负面因素未来仍有一定炒作价值，因此，稍后一旦美国有迹象向敍利亚动武，预料届时具备避险功能的美元、日圆及瑞郎将受追捧。故目前美元兑日圆即使已出现技术性突破，但对日圆的态度并不如市场看得那么淡。(B11)