芝加哥期市：大豆期货上扬，料将连续第四周周线上涨

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 638.50 -1.75 -0.27% 655.43 35
CBOT玉米 461.25 0.25 +0.05% 470.81 45
CBOT大豆 1371.00 3.50 +0.26% 1267.89 61
CBOT稻米 $15.64 $0.02 +0.10% $15.36 45
美国原油 $108.21 -$0.16 -0.15% $106.45 55
汇率
欧元/美元 $1.312 $0.000 +0.00%
美元/澳元 0.912 0.000 -0.02% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。