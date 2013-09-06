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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 09:27 BJT

芝加哥期市：大豆期货上扬，料将连续第四周周线上涨

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 638.50 -1.75 -0.27% 655.43 35

CBOT玉米 461.25 0.25 +0.05% 470.81 45

CBOT大豆 1371.00 3.50 +0.26% 1267.89 61

CBOT稻米 $15.64 $0.02 +0.10% $15.36 45

美国原油 $108.21 -$0.16 -0.15% $106.45 55

汇率

欧元/美元 $1.312 $0.000 +0.00%

美元/澳元 0.912 0.000 -0.02% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校　戴素萍)

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