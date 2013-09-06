EIA库存周报：美国库欣原油库存连续第九周下滑，来到18个月低点

路透纽约9月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示，俄克拉荷马州库欣的原油库存上周连续第九周下滑，来到2012年2月以来最低水准。

数据显示，在截至8月30日止当周，库欣原油库存减少183万桶，至3,476万桶，九周来累计减少近1,500万桶。

今年稍早因美国石油生产持续飙升，库欣原油库存曾触及纪录高点，但之后数个基础设施瓶颈获得排除，让石油能更顺畅输往炼厂。

“原油库存减少幅度小于美国石油协会(API)数据，但库欣库存持续减少，而市场似乎将之视为支撑因素，”Tradition Energy的分析师Gene McGillian称。“但我依旧认为市场仍把焦点放在地缘政治风险上。”

油市持续受到美国可能对叙利亚发起军事行动的忧虑，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激措施的可能性所牵动。

API周三公布的数据显示，上周库欣原油库存减少190万桶。

整体而言，美国原油库存减少184万桶，至3.60亿桶，降幅大于路透调查预估的减少130万桶。中西部原油库存减少240万桶，至9,900万桶，为2012年3月以来最低水准。

汽油库存降幅大于预期，减少183万桶，至2.16亿桶，市场原预估为减少30万桶。上周炼厂产能利用率小升0.5个百分点至91.7%。

“需求非常强劲，但未必是在国内，炼厂利用率高，反映了美国生产的汽油出口至欧洲，弥补当地所遭遇的问题，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称。(完) (编译 王冠中; 审校 张荻)