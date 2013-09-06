港报财经评论：国指续领涨，恒指闯23,000--经济日报9月6日

国指续领涨，恒指闯23,000/林瑞芬

国指昨进一步迫穿下降轨，引领恒指突破22,500，判势，恒指守稳22,500，下个技术位将是23,000。正如周三所观察，即日市况未为配股冲击，港股市底不俗。结果，昨顺势而上，恒指收报22,597，升1.22%，国指则率先突破年初以来下降轨阻力，以10,338收市，全日升1.03%。此轮港股由中资股带动明确，是配合经济回稳之势，升市成交有651亿港元，由此显示大户采取逐渐升温法，逐步提升指数目标，有目标但不会一步到位。

虽然话有国指领航，看好的投资者未见全力以赴，相信与观察今、明两晚美国的ADP和初聘数据，以及非农数据有关。据美联储褐皮书最新公布显示，美国经济力度较为强劲，多数地区的经济在7月初至8月底间以温和至适度的步伐成长，料会巩固美联储开始缩减经济刺激规模的市场想法。若非农就业前公布的ADP和初聘资料强劲，暗示周五公布的非农就业数据也不会差时，联储于9月中旬缩减QE的可能性将大幅上升，虽说金融市场已不断消化相关消息，但到现实一刻反应如何还不能算准。

大市交投较活跃的股份，来来去去都是那些，二、三线股，同时集中指数股。相反，中国内地股市就热闹得多，创业板昨更大涨2.50%，至1,267.26点，一时炒土地流转股，一时自贸区概念股，一时改革红利受惠股，一时手机游戏股。近日港股算有看头受追捧的，五只手指数得晒，其中为周期敏感股航运股，中海发展 及中国外运 升逾6%。惟追涨周期敏感股，与因忧虑美国攻打叙利亚而追涨金油一样有难度，就算追涨，相信大家都不会重注。

炒来炒去，较具把握力的只有几只强势股，腾讯 续显科技股王者风范，昨再创52周新高位见388.6港元，一试400港元迟早事。自苹果及三星的智能手机大行其道后，确改变了大家行为习惯，一入地铁车厢内，大家再不是拿着份报纸或书本看，而透过手机阅读。互联网业与移动通讯的结合，又令一批公司崛起，说腾讯、金山软件 是当今投资者宠儿，一点都无说错。金山软件昨续创新高，升3.8%至18.16港元，股价已追近网龙 ，纲龙昨收18.22港元。网龙之前败笔在原计划分拆业务，后改为卖断，令投资者失信心，现在补镬频回购，但要重燃之前一升再升之强势，就好像难些。(B04)

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贷款质素下降，内银不宜高追/余少文

国企指数冲击牛熊分界线，内银股动力明显不及能源股和保险股，或是内银股贷款质素有下降迹象，下半年盈利增长会进一步放缓至单位数所拖累。中国内地股市偏软，无阻国企指数继续走高，全日升105点或1%，收报10,338点，逼近俗称牛熊分界线的250天平均线，成交额157亿港元。由于国指近一个月走势形成小双底，指数近日在颈线整固，昨日走高后，可上试量度升幅10,532点，略低于牛熊线。

至于红筹指数升27点或0.6%，报4,329点，成交额56亿港元。指数比重最大的内银股昨日表现不及石油股和保险股，或是市场预期内银股下半年盈利会放缓所致，尽管九行上半年盈利合计增长12%，增幅较去年按年增长16%为低；而彭博综合证券商预测后亦预期九行今年整体盈利增长较去年下降至8%，即下半年增长会显着下跌，料只有农业银行 和民生银行 录得双位数增长。若然内银股缺乏强劲增长，单靠低PB和高息，股价上扬动力始终有限。

九行中期业绩披露，只有中国银行 的净息差较去年全年扩阔，并且连续四季环比上升，反映中行暂时摆脱其他内银股所面对的净息差收窄问题，亦反映内银面对成本上升，尤其中国取消贷款利率下限后，内银股下半年净息差要面对新挑战，若然再跌，影响银行净利息收入。

除了净息差因素外，见到逾半数内银股不良贷款额录得双位数上升，中信银行 和招商银行 不良贷款分别增加41亿元人民币和32亿元人民币，可以媲美建行 和中行同期新增不良贷款57亿元人民币和40亿元人民币。再看九行逾期贷款，逾期90日以上的逾期贷款额普遍录得双位数增长，信行、交通银行 和招行升幅最大，分别为69%、34%和32%。

即使90日以上逾期贷款录得跌幅的民生银行 和重庆农村银行 ，他们90天或以内的逾期贷款升幅较大，尤其民行升幅高达1倍至182亿元人民币，反映内银股的贷款质素确实下降。难怪有报道指银监会要求银行加强监控企业应收帐做抵押的银行贷款，防止一些公司伪造应收帐款项目，同时要将此类得不到偿还的贷款，计入不良贷款。(B03)