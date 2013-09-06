全球金市：或连续第二周下跌，关注美国8月非农就业数据

香港政府统计处周四发表的数据显示，7月份香港对中国内地的黄金总出口为129,232公斤（129.232吨），按月增加15.7%；月内自中国进口的黄金总量按月更大升80%。

印度黄金溢价周四重挫，因废金供应大增，且珠宝商预期在政府阐明黄金进口新规 后，下周起黄金进口将激增。

美国周四发布稳健的就业和服务业数据，强化了美联储可能最早本月就将开始放慢购债步伐的预期，但工厂订单下滑突显了经济前景的不确定性。(完)

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