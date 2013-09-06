中国农业：大豆进口料从纪录高位回落，抛储持续或令供应宽松—业内人士

路透北京9月6日 - 贸易商和业内分析人士表示，在连创月度纪录高位后，中国大豆进口或将从8月起回落，但国内抛储的持续进行将令供应端保持宽松。

“8月中国大豆进口量应该在650万吨或更多，但9、10两个月的总进口量估计将下降到900万吨附近。” 中纺粮油进口有限责任公司副总经理郭峰表示。

他在中国粮油饲料市场高峰论坛上并指出，由于国内油籽压榨企业大量购买美国新作船货，年底前大豆进口有可能再度回升。

此前中国海关数据显示，7月中国进口大豆创下720万吨的月度纪录新高， 6、7两个月的总进口量超过1,400万吨，因国内养殖业需求坚挺及此前装运延迟的南美大豆集中到港。

中国海关总署本周日将公布8月进出口贸易数据，其中包括大豆、原油和铁矿石等初步进出口统计。

不过分析人士认为，即便未来数月中国大豆进口回落，8月开始的新年度国储大豆拍卖也将令国内供应保持宽松。

一不愿透露姓名的官方智库人士表示，按照目前的大豆到港数量，加上临储销售的供给量，下半年国内大豆供应并不紧张。

周四举行的中国临时存储大豆竞价销售交易共成交大豆417,448吨，成交率82.95 %。8月初以来进行的五次竞拍累计成交约128.7万吨大豆。随着临储大豆的价格优势不断被发现，竞拍的成交率亦不断上升。

“估计拍到了10月初的话，拍出150万吨以上是非常有可能的，正是由于这种价格较低的抛储，也令国内大豆期货承压，”新湖期货首席农产品分析师时岩称。

大连商品交易所大豆主力1401合约 周四收报每吨4,533元人民币，低于4,600元的上年度收储价。周五开盘不久后，小涨0.13%，4,539元。在今年首次临储拍卖前，一度跌至4,263元，因市场担心大量低价豆流入市场令价格承压。

“如果拍卖持续到9月底或10月份，最多将有200-300万吨国储大豆流入市场，这样的话对进口大豆的需求也是一个压力。”上述智库人士表示。