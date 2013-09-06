《港报快速浏览》--9月6日报摘,社评及财经评论****

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》－信报 《香港报摘》－经济日报 《香港报摘》－其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评：G20峰会中国影响力日益彰显--文汇报 港报社评：港楼市泡沫冠绝全球政府须坚持辣招力度--明报 港报社评：内地频诞地王，房策放任埋祸--经济日报 港报社评：峰会难阻美退市，金砖国建安全网--信报 港报社评：港资移上海，地王响警号--星岛日报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论：国指续领涨，恒指闯23,000--经济日报9月6日 港报财经评论：北京楼价直追香港--信报9月6日 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选