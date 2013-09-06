版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 09:25 BJT

****《港报快速浏览》--9月6日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
     
 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：G20峰会中国影响力日益彰显--文汇报                                 
 港报社评：港楼市泡沫冠绝全球政府须坚持辣招力度--明报                        
 港报社评：内地频诞地王，房策放任埋祸--经济日报                              
 港报社评：峰会难阻美退市，金砖国建安全网--信报                              
 港报社评：港资移上海，地王响警号--星岛日报                                  
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：国指续领涨，恒指闯23,000--经济日报9月6日                      
 港报财经评论：北京楼价直追香港--信报9月6日                                  
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
    如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
  透各地服务热线(Help Desk):
    
    亚洲客户服务中心: 0800222090
    北京客户服务中心: 108006110050

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐