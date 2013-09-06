《财经洞察》中国收益率曲线年内可能趋陡，可择机建头寸但空间不大

债券分析师 曹巍浩

路透北京9月6日 - 基于历史数据的量化分析结果表明，目前中国国债中，三年期以内的中短债具较好价值。虽然美国可能退出QE及中国利率市场化新进程等，均可能利空债市,但收益率曲线平坦度近10年来少见，年内存变陡的可能性，机构可考虑择机建立相关头寸，但料空间不会很大。

因中短债表现与资金面密切相关，所以我们从七天回购利率与中短期国债收益率的利差来判断合理估值。而当前三年期国债较一年期成交更活跃一些，因此我们选择三年国债与七天回购利差来做分析。

去年下半年，央行曾稳定开展逆回购操作。大多数时间里，七天期逆回购中标利率为3.35%；与之相对应，三年期国债收益率 下半年均值为2.9283%。两者利差约42个基点(BP)。

目前央行七天期逆回购中标利率已稳定在3.9%。按去年的利差值简单推算，三年国债收益率应在3.48%。

我们将这个数作为基准（利率市场化确实在改变投资的逻辑，但改变早已发生而且应该是渐进的），考察了2002年以来，国债收益率曲线各关键期限与三年期的利差均值，情况显示如下：

一年 五年 七年 10年 ------------------------------------------------------------ 2002年以来期限利差 -39.14 +30.35 +55.21 +81.54 均值（单位：基点bp） ------------------------------------------------------------ 基准加均值拟合收益率 3.0886% 3.7835% 4.0321% 4.2954% ------------------------------------------------------------ 5日中债登参考收益率 3.6055% 3.9564% 4.0105% 4.0550% ------------------------------------------------------------

从上表不难看出，国债中，三年以内的中短债价值较好。

**刚性配置需求可考虑中短国债**

既然三年以内的中短期国债价值不错，为何至目前还没有触发相应的行情呢？这里有必要讨论下6月流动性困局后市场的投资逻辑及关注热点。

6月流动性困局后，机构对资金安全呵护备至，除了主动拉长负债期限以保证流动性的稳定外，亦有垒高备付量。相对应的就是，可用于资产配置的资金相应减少，机构在可选债券中挑挑拣拣，收益水平是衡量价值的试金石。这也是近期信用债，尤其是中低等级城投债，表现明显好于利率债的原因。

传统主力投资机构当前关注的热点包括：美国QE退出、中国利率市场化新进程及央行未来货币政策方向等。总体而言，无论是QE退出，还是利率市场化的新举措，均有可能在未来某一个时间段推动资金利率的上探，从而在渐近年末这个利率债需求已慢慢消耗的时点，进一步推高现券收益率。

据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个，这高于7月的16.2万个，失业率料持稳在四年半低点7.4%。美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

当前中国国债收益率曲线，处于2002年以来最平坦的时间段之一，10年期与三年期的利差只有区区12个bp。类似的情况曾发生在2011年9月，当时标普下调了美国主权评级，国内外经济形势均不乐观；当前的情势，明显与那时有异，更多地体现的是资产偏好的变化。

欲浏览2006年3月以来中国国债10年和三年期利差走势图，请点选：r.reuters.com/pyp82v

过于平坦的收益率曲线未来存在变陡的可能性：一是短期流动性显宽，给曲线短端下探提供空间；二是国内外经济延续近期的复苏势头，推动曲线长端上探。

不过，诚如上述市场关注热点所述，市场流动性预期从未根本好转，资本流出、长假和季末等因素都有可能阶段性带动资金价格走高，进而限制债券收益率下跌；另外，经济的复苏至多可定义为弱复苏，其中仍可见反复，来自基本面的压力并不大。总而言之，现券收益率曲线年内存变陡峭的可能性，但空间不会很大。

所以，当前一个可能比较好的投资策略是：投资盘，需要刚性配置在利率债的头寸，中短债是可以考虑的，这样可以给不远的将来更多的选择；交易盘，顺势而动，既可以在资金利率上探时做多IRS，也可以在阶段性流动性好转时持有赚票息，流动性好更重要，不必拘泥于期限。

人民币利率互换(IRS)方面，则可考虑做陡曲线。七天回购定盘利率基准IRS,五年和一年期当前利差为23个bp，远低于2007年2月以来的62bp。年内，既可能因季末等因素做多短端，也可能因经济的继续复苏推高长端。(完) (审校 林高丽)