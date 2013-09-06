更新版 1-中国金融：国债期货首日上市小幅走高，炒新热情高涨交投活跃

* 国债期货首日上市各合约均小幅走高

* 高涨的炒新热情令交投活跃

* 两远期合约开盘价偏高，随后有所修正

* 期货和现货互动初显 (新增评论及更新报价)

路透上海9月6日 - 时隔18年后，国债期货在中国重出山。周五首日上市交易的三个五年期国债期货合约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍令国债期货交投十分活跃。

市场人士认为，虽然今日两个远期合约的开盘价偏离理论价值稍大，但随后很快做出修正，国债期货首日上市定位基本合理；而现券走势亦显示，期现互动效应已初步显现。

“今天开盘后两个合约1403和1406定价都是有问题的，1406在94.9，比理论值偏离的已经比较大了，因为好多私募想要抢第一单，从宣传的意义来讲肯定是挺牛的一件事。”银河期货固定收益部总经理王华称。

他并认为，国债期货首日大家参与热情比较高，市场活跃，定价也基本有效，套利空间虽然有那么一点，但并不大。

北京时间10:58，中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 报94.316元人民币，较挂牌基准价涨0.16%，开盘则涨0.06%；明年3月合约 报94.43元，涨0.26%，较开盘涨幅0.54%收敛；明年6月合约 报94.49元，涨0.29%，开盘则涨0.72%。三个合约合计成交金额约250亿元。

国泰君安期货金融衍生品研究所分析师张晟畅则表示，目前来看，期货和现货联动性还是很强的，1312合约的CTD(最便宜可交割券)130015走势与期货基本同步。

“期货和现货都在往上涨，130015开盘后也是在往上走的，开盘后一段时间有一点（套利空间），但后来期货和现货跟的非常紧，相应的套利空间就被压缩收窄了。”

现券市场上，剩余期限6.85年的固息国债130015券最新成交价 为96.9025元，对应收益率3.9850%，上日尾盘为3.9950%。

此次五年期国债期货首批上市合约为TF1312（2013年12月）、TF1403（2014年3月）和TF1406（2014年6月）。上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%。