《全球重要经济事件一览表》--9月6日-9月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月6日(五)

美国格林维尔--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在一个峰会上发表讲话(1200)。

美国奥马哈--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在与当地企业领袖会面时发表讲话，主题为“美联储和经济”(1730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick讲话(0800)。

拉脱维亚里加--里加2013年大会(至9月7日)。希腊前经济财政部部长Yannos Papantoniou和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长Yves Leterme在大会上讲话。

9月7日(六)

芬兰坦佩雷--芬兰财长Jutta Pauliina Urpilainen发表讲话(1045)。

9月9日(一)

旧金山--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在全美商业经济协会(NABE)第55届年会上讲话，主题为“美联储的观点”(1500)。

阿姆斯特丹--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆参加为发布2012年荷兰经济报告举行的记者会(0800)。

9月10日(二)

东京--日本央行公布8月货币政策会议记录。

9月11日(三)

日本青森--日本央行审议委员石田浩二向企业领导人发表讲话。

9月12日(四)

惠灵顿--新西兰央行公布货币政策声明和官方利率。

拉脱维亚里加--欧洲央行总裁德拉吉在拉脱维亚央行主办的欧元会议上发表讲话。

9月13日(五)

伦敦--德国央行委员会成员Andreas Dombret在Chatham House活动上发表讲话。

立陶宛维尔纽斯--欧元区和欧盟财长非正式会议(至9月14日)。

法兰克福--前欧洲央行管理委员会委员暨塞浦路斯央行总裁欧菲尼德斯在法兰克福哥德大学发表讲话(0800)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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