韩国已公布经济指标--2013/9/6

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 1.1% r +0.8% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.3% +1.4% -- -- 工业生产(m/m) 7月 -0.1% @ +0.4% @-p -- -- 失业率 7月 3.2% @ 3.2% @ 9月10日 -- 贸易收支(亿美元) 8月 顺差49.2 p 顺差25.4 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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