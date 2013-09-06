日本债市：10年期日债收益率涨至一周高位，关注美国就业报告

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.000% +0.0 0.115% 五年期公债 0.285% +1.5 0.270% 10年期公债 0.780% +1.0 0.770% 20年期公债 1.695% +1.0 1.685% 30年期公债 1.820% +1.0 1.810% 10年期公债期货 <0#JGB:> 143.99 +0.01 143.98 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 王冠中; 审校 石冠兰)