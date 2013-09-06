《综述》全球汇市日交易量三年内跳增逾1/3，至5.3万亿美元--BIS

该调查显示，美元仍是外汇市场之王，占2013年4月全部交易中的87%，较三年前的约85%上升。

由于每笔交易都涉及两种货币，因此BIS给予整体货币市场母数百分比为200%，而不是100%。

同时，日圆的重要性也显着提高，2010年以来日圆交易量增长了63%。全球外汇交易中，日圆的占比也在三年内从19%提高到23%。

BIS称，日圆交易量增加有很大部分是发生在2012年10月及2013年4月之间，当时日本政局及央行都有很大改变，并施行了积极的货币政策。

欧元尽管还是第二大流通货币，但是其国际影响力在过去三年里已经下滑，占比从2010年的39%下降到了2013年4月的33%。

英镑和瑞郎交易量占比下降，而墨西哥披索和人民币等货币交易量大幅增加。

欧元/美元 目前为之仍是最主要的货币对，交易量占比为24%，低于2010年的28%。美元/日圆 交易量占比从14%上升到18%。

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