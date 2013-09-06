路透专访：三星电子看好电视市场复苏，新机种将拉抬销量

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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路透柏林9月5日 - 全球最大电视厂商三星电子 预期今年下半年电视市场将复苏，受惠于美国经济改善及推出新的高阶机种。
液晶显示器(LCD)电视的价格每年平均下滑15%，主流制造厂商在功能上推陈出新，并以更大尺寸的荧幕抢进高价市场。这些萤幕的解析度号称比中国对手的低价LCD电视好上四倍。
“今年上半年电视市场相当严峻。如今美国经济正在复苏，我们预期下半年将相当正面，或者将会回升，”三星电视事业主管Kim Hyun-suk在接受路透专访时表示。
“我们将有新技术面世，像是超高解析度(UHD)电视。”
Kim在欧洲最大消费电子展IFA的场边表示，三星仍将着重于高价市场，提供更多的机型及有竞争力的价格。
三星正感受到TCL 等中国厂商的竞争压力。TCL为全球第五大电视厂商。
根据研究公司DisplaySearch，第二季全球LCD电视需求成长3.7%，主要拜中国增加29%所致。不计中国，LCD电视出货量下滑3.5%，欧洲衰退14%，北美则减少9%。
以数量计，中国市场如今占全球需求的27%，比欧洲和北美还大。
全球电视大厂正想方设法改善微薄的利润，像是透过委外制造或与合作伙伴合资来分拆事业。
Kim表示，三星没有这方面的计划。
“整体来说，电视产业正在设法改善利润。我们还是有获利，”他表示。
“我们会评估委外的可能性，但....就生产来说，我们希望接近我们的市场。因此目前我们没有委外计划。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。