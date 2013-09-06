路透专访：三星电子看好电视市场复苏，新机种将拉抬销量

路透柏林9月5日 - 全球最大电视厂商三星电子 预期今年下半年电视市场将复苏，受惠于美国经济改善及推出新的高阶机种。

液晶显示器(LCD)电视的价格每年平均下滑15%，主流制造厂商在功能上推陈出新，并以更大尺寸的荧幕抢进高价市场。这些萤幕的解析度号称比中国对手的低价LCD电视好上四倍。

“今年上半年电视市场相当严峻。如今美国经济正在复苏，我们预期下半年将相当正面，或者将会回升，”三星电视事业主管Kim Hyun-suk在接受路透专访时表示。

“我们将有新技术面世，像是超高解析度(UHD)电视。”

Kim在欧洲最大消费电子展IFA的场边表示，三星仍将着重于高价市场，提供更多的机型及有竞争力的价格。

三星正感受到TCL 等中国厂商的竞争压力。TCL为全球第五大电视厂商。

根据研究公司DisplaySearch，第二季全球LCD电视需求成长3.7%，主要拜中国增加29%所致。不计中国，LCD电视出货量下滑3.5%，欧洲衰退14%，北美则减少9%。

以数量计，中国市场如今占全球需求的27%，比欧洲和北美还大。

全球电视大厂正想方设法改善微薄的利润，像是透过委外制造或与合作伙伴合资来分拆事业。

Kim表示，三星没有这方面的计划。

“整体来说，电视产业正在设法改善利润。我们还是有获利，”他表示。