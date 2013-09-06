台湾债市：指标10年公债殖利率早盘续创新高，受美债波及恐慌气氛弥漫

路透台北9月6日 - 台湾10年期指标公债102/10 殖利率周五早盘续创发行前交易盘中高位。交易员认为，美国指标10年期公债殖利率周四收盘逼近3%，台债弥漫恐慌气氛，带动10年券102/10殖利率开高走高，区间高位逐步垫高逼近1.80%。

交易员表示，美国非农就业数据公布在即，近期美国经济数据表现佳，市场预期非农就业数据持续向好的气氛略胜一筹，美债殖利率全线跳水大涨，台债短多停损单出笼，令10年券102/10殖利率盘初续创波段高位，成交量也温和放大。

“ 美债飙高，市场恐慌是合理的，不过要看反应到哪里!”一位大型金融机构交易主管说。

证券台债交易员指出，市场提前反应美国非农就业数据持续向好的预期，推估美国联准会缩减购债时程可能提前到9月，美债殖利率飙升拖累台债投资气氛偏空，先前短多买盘的停损单涌现及部分追空单进场，早盘交投热络，今日10年券102/10殖利率料在1.79%附近震荡。

美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。 据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个。这高于7月的16.2万个。失业率料持稳在四年半低点7.4%，因有更多的人寻找工作，这可以体现对就业市场的信心。

美国指标公债收益率周四触及3%的关键水准，因美国经济数据强于预期，巩固了美联储可能很快开始放慢购债进度的预期，拖累全球债市走低。指标10年期公债价格 尾盘跌26/32，收益率报2.992%，高于周三尾盘的2.897%。10年期公债收益率尾盘短暂升逾3%，为2011年7月来首见。

早盘10:00为止，五年券102/2期公债成交24.5亿台币；102/10期公债的发行前交易成交99亿台币，成交量明显较昨日同时段放大。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周四收盘逼近3%整数关卡。

* 台债10年券102/10殖利率区间高位垫高。

* 五年期利率交换(IRS)利率早盘报价1.4250/1.4550，创日本311大地震以来高位。

* 目前市场揣测非农就业数据持续向好的气氛略胜一筹。

* 10年期公债和五年期公债主流券成交量皆明显放大。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*10年期102/10：1.77-1.80%

本地时间10:00时最新报价：

*102/10期公债殖利率走扬2.93基点报1.7929%。

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