日本股市：盘中下滑，房地产与建筑类股遭遇获利卖压

路透东京9月6日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，终止此前四日的上涨势头，因房地产和建筑业板块遭遇获利卖压。投资者等待今日稍晚出炉的美国非农就业报告，以及该国申办奥运会的结果。

早盘中段，日经指数 跌0.9%至13,942.11，周四微升0.1%报14,064.82。该指数在过去四个交易日共上涨5.1%。

“投资者迅速行动了结获利，因据称马德里是较受青睐的奥运会申办城市，”法国巴黎银行全球股市与商品衍生品部门主管Kyoya Okazawa称。

“既然房地产和建筑类股最近上涨，是因为市场寄望东京能赢得2020年奥运会的主办权，那现在部分投资者想退出也很正常。就算日经指数在今日稍晚下跌2%，我也不会奇怪。”

移动通信运营商NTT DoCoMo 逆势上涨，一度攀升3.8%至三个月半月高点。此前有消息人士表示，该公司最早于今年秋季开始贩售苹果 iPhone手机。