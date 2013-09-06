欧洲政经：欧元区将在11月就对希腊实施第三轮援助作决定--官员

路透布鲁塞尔9月5日 - 有关官员周四表示，在国际检查员对希腊紧缩财政的改革情况进行完评估后，欧元区可能在11月对向希腊实施第三轮援助做出决定。

国际货币基金组织(IMF)和希腊估计，2014-2015年期间，希腊将需要100亿-110亿欧元的新融资，金额高于欧元区和IMF迄今为止达成的金援规模。

在2014年下半年之前，希腊并不需要额外资金，但援助决定必须最晚在11月作出，因为只有在提前计划12个月筹到全部资金后，IMF才能参与对希腊的援助。

“就对希腊进行第三轮援助计划的潜在必要性而言，很清楚的是，尽管希腊近期取得一些进展，但它的困难在2014年之前无法全部得到解决，”欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四对欧洲议会表示。

“因此推断在现有计划基础上需要更多支持是符合现实的。在这个情况下，欧元集团已经明确表示过，在当前和未来援助计划实施期间，欧元集团将向希腊提供足够的支持，直到它有能力重回市场融资。”迪塞尔布洛姆说。

他还称，爱尔兰将于今年底在欧元区的帮助下退出援助计划。

下一次对希腊改革的审查将从9月底开始，需要数周时间完成。评估报告由IMF、欧洲央行和欧盟执委会三方派出的调查人员撰写。去年希腊承诺进行改革，以获得1,720亿欧元的金融援助。

“待调查完成，我们会对当前计划的资金来源...有一个总体说明，并将此事排到下月的工作日程中，争取在11月完成整个过程，”迪塞尔布洛姆说。

他拒绝证实希腊所需资金将以新贷款方式提供，但欧元区似乎也没有多少选择。

欧盟一位高层官员表示，其它的选项包括希腊以发行短期债的方式提前回归市场，或将原先预备用于希腊银行业资本重组但尚未动用的纾困资金作重新分配。

**债务减免？**

不过，IMF认为欧元区仅仅提供新资金还不够，势必要进行某种形式的债务减免才行。希腊债务与经济产出之比今年料达到175-176%高位。

IMF在7月时估计希腊政府在2014-2015年期间，还需要减免相当于国内生产总值(GDP)约4%的债务，才能达到2020年债务比率降至124%，2022年远低于110%的目标。

欧元区财长会议已经准备讨论在2014年4月欧盟公布2013年官方债务与赤字数据后，向希腊提供某些债务方面的帮助，前提是希腊达到所有改革目标。

希腊目前的债务约为3,050亿欧元，相当于GDP的160%。多数为希腊政府欠欧元区的债务，不过后者并不准备简单免除一些希腊债务。

“不会再对贷款的名义价值进行扣减，这种事不会发生，”另一位参与希腊谈判的欧元区官员说。

“我认为这种事不会发生，在政治上是不可想象的。如果贷款变赠款，将从根本上改变希腊援助计划的本质，我还没有见到对此有任何准备，”该官员说。

这位官员补充说，如果希腊能够减免债务，爱尔兰、葡萄牙和西班牙等其它接受欧元区纾困的国家可能提出同样的要求。(完)