台湾汇市：台币兑美元盘初实质交易小贬，关注非农就业数据

路透台北9月6日 - 台币兑美元 周五盘初随韩元趋升，但实质交易则较上日小贬。交易商表示，央行上日尾盘作价，但今日美元指数反弹，仍令台币实质交易区间较上日小幅趋贬。今晚美国将公布的非农就业数据将是市场关注焦点。

交易员也说，东北亚地区如韩元和台币在美元指数反弹下，今日走势相对东南亚货币较为强劲，这主要是受惠于东南亚的资金转进东北亚，外资温和汇入的态势有望持续。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期换汇点折价幅度较上日尾盘时再度扩大，其中指标一个月期报-0.080/-0.060，上日收在-0.075/-0.055。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.79-29.82，上日在29.73-29.79，上日尾盘央行作价，收盘价为29.985。

本地时间10:29时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.82角报29.803。

交易员观察市场最新动态：

* 台股 盘初在平盘附近盘整，报8,167点

* 本地时间上午10:30时，韩元兑美元 成交在1,094.7，较上日收盘1,097.34走升

*

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.79-29.83

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