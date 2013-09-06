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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 10:45 BJT

澳新汇市：澳新货币守住本周涨幅，受助于澳洲央行暂不宽松的预期

技术图型显示，若未能攻克在0.9200的阻力位，可能预示会有一波修正，并使得空仓再起。支撑位在0.9110美元，之后是0.9060。

澳元兑美元本周迄今上涨2.5%，因市场缩减降息预期。银行间利率期货<0#YIB:>显示圣诞节前降息的可能性为40%，几周前则是逾100%。

目前投资者审慎等候周五稍晚出炉的美国就业报告。数据若强劲，或将巩固美联储将最快本月缩减买债计划的可能性。

新西兰元兑美元 守在近两周高位附近，报0.7908美元，隔夜低位为0.7856。本周迄今上涨2.4%。

国际清算银行(BIS)的报告显示，澳新货币在全球外汇交易中的份额提高，因亚洲各国央行寻求降低其美元和欧元的部位。

澳元为交投第五活跃的货币，其份额从7.6%提高至8.6%。新西兰元亦从三年前的1.6%提升至2%。(完) 　　

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