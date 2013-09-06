中港热股：北京金隅增发A股筹近28亿元，复牌股价造好

路透香港9月6日 - 停牌逾两周的中国水泥和地产商--北京金隅股份有限公司 宣布增发A股筹资27.95亿元人民币后，周五宣恢复交易，其H股和A股俱造好；分析师相信集资将有利公司的长远业务发展。

金隅股份H股早盘最多曾升6.4%，其A股最多更升9.2%。香港时间10:40，金隅H股及A股分别涨2.82%和5.36%。

该公司宣布，将按每股5.58元人民币向母公司及北京京国发股权投资基金，发行最多约5.01亿股A股，两名认购人的认购金额分别为25亿元和2.95亿元。发行价较公司A股停牌前最后报价溢价6.9%。

金隅股份拟将所筹资金其中9.8亿元用作建设北京金隅国际物流园，18.15亿元用于家具生产线项目。

投行德银在报告中指出，金隅计划将其于北京的家具生产工厂迁至河北，这将加快其将北京的工业用地改变为住宅用途的步伐。过去公司在更改用途的土地所建住宅项目的盈利均非常高，因为地价成本低。