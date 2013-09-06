更新版 1-新债招标：中国贴现国债高位获高倍认购，自发地方债利率仍低

* 六个月贴现国债中标收益率明显高于二级

* 高收益率水平吸引需求

* 自行招标地方债利率仍低，比肩国债

* 非市场化因素继续发挥影响 (新增市场评论和更多内容)

路透上海9月6日 - 在资金面较为稳定的情况下，中国财政部周五招标的六个月贴现国债，在中标收益率明显高于二级的同时，投标倍数却创下今年以来该类国债新高。显示机构对未来现券的谨慎心态，向一级市场收益率提出了更高的保护性要求。

同日招标的上海市政府两期地方债，是今年第二次地方政府自行发债，承销商为保持与地方政府良好关系等非市场化因素继续左右发行，致中标利率较同类券种估值偏低，而向正规国债看齐。

业内人士稍早透露，财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.8726%。边际中标收益率为3.9148%，投标倍数为2.58倍。

上海市政府自行招标的两期地方债，总额112亿元人民币，其中五年期中标利率为3.94%，七年期4.01%，认购倍数分别为1.75倍和1.64倍。

北京一券商交易员称，在经过6.20资金困局后，机构更看重流动性管理。加之对现券后市预期不甚明朗，因此对新债利率的保护性要求更高。

“标位都往高了放，能中就赚，不中拉倒。”她指出。

财政部周三招标和三年期续发国债，以及周四进出口行招标的固息债，也多体现了同样的趋势，即高收益伴随相对多需求。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，六个月期品种最新收益率 报在3.6163%，较今日贴现国债加权收益率低约25个基点(bp)；剩余期限刚逾七个月的130007券最新报价 在3.6348%/3.5799%。

今日招标国债为今年第六期贴现国债，9月9日开始计息，9月9日至9月11日进行分销，9月13日起上市交易。此前发行的五期贴现国债，一期未招满，其余最高认购倍数为2.15倍。

**地方政府自行发债利率仍低**

作为今年第二批地方自行发债的地方债，今日上海市两期地方债，利率与此前一批几乎持平，且仍明显同期地方债估值，而向正规国债靠拢，因承销商为保持与发债政府良好关系等非市场因素继续主导发行。

今年8月23日首批自行招标发行的山东省两期同样期限地方债，中标利率分别是3.94%和4.00%。当时两期债的投标倍数分别是2.30倍和2.14倍。

“你看两个(地方债)品种发行量那么小，倍数也不高，说明承销商不想投。差不多帮地方政府搞个可以接受的利率水平就行了。”上述交易员表示。

中债登固息地方政府债到期收益率曲线 中，五年和七年期品种的最新收益率分别在4.3564%和4.4105%；相对而言，今日地方债利率，反倒更接近同期限国债到期收益率。

不过也有交易员指出，地方自行发债的倍数，与普通国债投标倍数代表意义不尽相同。因此前甚至出现过为显示认购火热，主承销商动员承销团成员尽量多投标的情况。

上海市政府是次招标发行的两期债，9月9日开始计息，9月9日-9月11日进行分销。

今年财政部扩大了地方自行发债试点范围，由此前的四家扩大至六家。其他地方政府所发地方债，由财政部代理招标发行，从以往情况看，中标利率均较同期正规国债收益率有所上浮，幅度在10%左右居多。