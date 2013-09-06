韩国汇市：韩元兑美元走升，在美就业报告出炉前美元稍事休整

周五稍晚将公布美国非农就业数据，交易员不愿保留太多美元多仓过周末。

本周已公布的一系列美国数据都颇为强劲，今日将要登场的美国就业报告可能影响美联储本月是否开始削减购债刺激规模的决定，以及削减的速度要多快。

“关键问题将要看股市资金流入所引起的美元供应，但鉴于迄今下跌的程度，我并不确定美元/韩元还能进一步下跌多少，”一位外资银行交易员说。

一本地银行交易员说，美元/韩元可能最低跌至1,094，即便今日下午流入股市的外资规模上升。

三年期公债期货9月合约 跌0.12点报105.41，因隔夜美国数据进一步强化了美联储开始缩减刺激规模的预期，并拖累债市。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,094.9 1,098.4

日圆/韩元 10.9732/784 10.9581

韩国公债期货 * 105.41 105.53

韩国综合股价指数 1,954.51 1,951.65

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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