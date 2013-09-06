台湾债市：RP利率持平，展望下周资金情势宽松依旧

路透台北9月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五表现持平。交易商表示，整体市场资金水位偏高，今日RP利率维持在既有区间低位不变，展望下周资金宽松依旧，RP利率可望续稳在低位。

证券交易商认为，尽管下周一将交割一年期存单1,000亿台币，不过上旬市场资金偏滥，不致于影响资金调度，至于中秋节资金需求对下周资金情势影响有限，预期上旬资金情势稳中带松，RP利率略有微幅向下盘整的压力。

“短线RP利率不会上，只会小幅往下盘。”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，今日银行资金偏松，拆款资金调度相当容易，下周将开始争取承作跨月RP，此外，由于持续看空债市，还在处分部分债券部位，对RP操作比较不积极，料下周RP利率暂先维持在目前价位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。