中国经济：建立经济体制改革部际联席会议制度，由发改委牵头--国务院

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透北京9月6日 - 中国经济体制改革正进入深水区。国务院日前批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度。
中国政府网周五刊登的新闻稿称，联席会议由国家发改委、人民银行、财政部、国土资源部、住建部、商务部，以及证监会、银监会、外汇局等共计35个单位组成，发改委主任徐绍史担任召集人。
联席会议的主要职责包括协调解决经济体制改革进程中的重大问题，研究论证重大改革方案，组织重大改革事项联合调研等。
联席会议办公室设在发改委，根据需要定期或不定期召开会议，成员单位根据工作需要亦可以提出召开会议的建议。(完)
欲览详情，请点击政府网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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