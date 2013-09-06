中国经济：建立经济体制改革部际联席会议制度，由发改委牵头--国务院

路透北京9月6日 - 中国经济体制改革正进入深水区。国务院日前批复同意由国家发改委牵头，建立经济体制改革工作部际联席会议制度。

中国政府网周五刊登的新闻稿称，联席会议由国家发改委、人民银行、财政部、国土资源部、住建部、商务部，以及证监会、银监会、外汇局等共计35个单位组成，发改委主任徐绍史担任召集人。