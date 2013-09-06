新闻稿：中国国务院同意建立经济体制改革工作部际联席会议制度

(以下为中国政府网刊登的“国务院关于同意建立经济体制改革工作部际联席会议制度的批复”全文) 为进一步健全经济体制改革工作机制，按照《国务院批转发展改革委关于2013年深化经济体制改革重点工作意见的通知》（国发〔2013〕20号）精神，建立经济体制改革工作部际联席会议（以下简称联席会议）制度。

一、主要职责

在国务院领导下，协调解决经济体制改革进程中的重大问题；研究论证重大改革方案；组织重大改革事项联合调研；研究完善改革工作协调推进机制；协调重大改革事项的宣传和舆论引导；协调国家综合配套改革试点和各专项试点涉及的重要问题和重大政策；完成党中央、国务院交办的其他事项。

二、成员单位

联席会议由中央编办、发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、商务部、文化部、卫生计生委、人民银行、国资委、海关总署、税务总局、工商总局、新闻出版广电总局、食品药品监管总局、林业局、国管局、法制办、银监会、证监会、保监会、能源局、铁路局、外汇局、中国铁路总公司等35个单位组成。发展改革委为联席会议牵头单位。发展改革委主要负责同志担任召集人，分管负责同志担任副召集人，各成员单位有关负责同志为联席会议成员。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。

联席会议办公室设在发展改革委，承担联席会议日常工作。联席会议设联络员，由各成员单位有关司局负责同志担任。

三、工作规则

联席会议根据工作需要定期或不定期召开会议，由召集人或副召集人主持。成员单位根据工作需要可以提出召开会议的建议。研究具体工作事项时，可视情况召集部分成员单位会议，也可邀请其他部门参加会议。联席会议以会议纪要形式明确会议议定事项，经与会单位同意后印发有关方面。重大事项要及时向国务院报告。

四、工作要求

各成员单位要按照职责分工，主动研究经济体制改革中的重大问题，认真落实联席会议议定事项；要互通信息、相互配合、相互支持、形成合力，充分发挥联席会议的作用。联席会议办公室要及时向各成员单位通报有关情况。

经济体制改革工作部际联席会议成员名单

召 集 人：徐绍史 发展改革委主任 副召集人：连维良 发展改革委副主任 成 员：王 峰 中央编办副主任 陈 舜 教育部部长助理 王志刚 科技部副部长 刘利华 工业和信息化部副部长 黄 明 公安部副部长 姜 力 民政部副部长 王保安 财政部副部长 信长星 人力资源社会保障部副部长 胡存智 国土资源部副部长 周 建 环境保护部副部长 陈大卫 住房城乡建设部副部长 何建中 交通运输部副部长 周学文 水利部总规划师 陈晓华 农业部副部长 俞建华 商务部国际贸易谈判副代表 项兆伦 文化部副部长 孙志刚 卫生计生委副主任 潘功胜 人民银行副行长 孟建民 国资委副主任 鲁培军 海关总署副署长 解学智 税务总局副局长 马正其 工商总局副局长 聂辰席 新闻出版广电总局副局长 阎晓宏 新闻出版广电总局副局长、版权局副局长 刘佩智 食品药品监管总局副局长 张建龙 林业局副局长 高 翔 国管局副局长 甘藏春 法制办副主任 王兆星 银监会副主席 姚 刚 证监会副主席 李克穆 保监会副主席 王禹民 能源局副局长 傅选义 铁路局副局长 李 超 外汇局副局长 彭开宙 中国铁路总公司副总经理（完）

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