中国期市：工业品涨跌互现，国债期货上市对资金面影响有限

路透北京9月6日 - 中国工业品期货周五涨跌互现，铜铝等基本金属小涨，但螺纹钢和 煤焦类品种下跌。此前美国发布稳健的就业和服务业数据，提振主要经济体复苏期望，但对 美联储收紧政策的预期亦有所增强。 今日开始交易的五年期国债期货亦吸引市场目光，分析人士表示，国债期货的上市对商 品期货市场的资金分流影响较小，因目前银行等机构资金参与受限。 截至收盘，沪铜 小涨0.33%，报每吨51,850元，为四个交易日内首次收高。橡 胶 涨0.8%至20,810元。但螺纹钢主力 连续第四日下跌，报每吨3,723元。 中粮期货研究院副院长崔景士表示，“工业品从目前到年底还是总体偏弱的格局，但 出现疾风骤雨般暴跌的可能性很小，伴随着某些经济指标的好转，也不时会出现‘小阳春’ 式的反弹。” 他并称，市场对美联储退出量化宽松的消息已经充分消化，从此前黄金的表现看，甚至 还有些消化过头；美联储短期内料只会对宽松规模作数量上的微调，市场还将关注其对加息 时点的表述。 周四公布的行业报告显示，美国8月服务业成长步伐加速至将近八年来最快，最近一周 初请失业金人数亦降至近五年低点。 不过市场更加期待周五稍晚公布的美 国8月非农就业报告及下周即将公布的中国月度经济指标。 对于国债期货上市的影响，崔景士表示，目前看对商品资金面和走势应该没有什么影响 ，大宗商品走势主要还受宏观和自身供需因素左右。 安信期货分析师王昭君称，“从目前国债期货的交易规模看，对其他市场的资金分流作 用很小。”不过她预计，随着今后银行等机构的加入，成交量料会逐步扩大，估计会高于仿 真交易时的水平。 根据初步成交统计显示，国债期货各合约周五全天共成交36,635手，而目前国内第一大 期货品种--股指期货当日成交720,071手，按照国债期货每手保证金约为股指的三分之一推 算，当天交易国债期货的资金规模大约仅为股指期货的1.7% 。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,850 0.33 246,902 黄金(au) 1312 273.85 -1.14 136,724 螺纹钢 (rb) 1401 3,723 -0.32 1,447,746 橡胶 (ru) 1401 20,810 0.80 170,704 大商所 豆粕 (m) 1401 3,652 1.73 1,907,226 豆油 (y) 1401 7,310 1.61 726,202 焦炭 (j) 1401 1,610 -0.06 256,138 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,167 2.56 810,972 棉花 (cf) 1405 18,660 -0.05 34,744 中金所 沪深300(if) 1309 2,355.2 0.62 73,442 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 丁琦/李文科; 审校 曾祥进)