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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 15:39 BJT

中国期市：工业品涨跌互现，国债期货上市对资金面影响有限

路透北京9月6日 - 中国工业品期货周五涨跌互现，铜铝等基本金属小涨，但螺纹钢和
煤焦类品种下跌。此前美国发布稳健的就业和服务业数据，提振主要经济体复苏期望，但对
美联储收紧政策的预期亦有所增强。
    
    今日开始交易的五年期国债期货亦吸引市场目光，分析人士表示，国债期货的上市对商
品期货市场的资金分流影响较小，因目前银行等机构资金参与受限。
    
    截至收盘，沪铜 小涨0.33%，报每吨51,850元，为四个交易日内首次收高。橡
胶 涨0.8%至20,810元。但螺纹钢主力 连续第四日下跌，报每吨3,723元。
    
     中粮期货研究院副院长崔景士表示，“工业品从目前到年底还是总体偏弱的格局，但
出现疾风骤雨般暴跌的可能性很小，伴随着某些经济指标的好转，也不时会出现‘小阳春’
式的反弹。”
    
    他并称，市场对美联储退出量化宽松的消息已经充分消化，从此前黄金的表现看，甚至
还有些消化过头；美联储短期内料只会对宽松规模作数量上的微调，市场还将关注其对加息
时点的表述。

    周四公布的行业报告显示，美国8月服务业成长步伐加速至将近八年来最快，最近一周
初请失业金人数亦降至近五年低点。 不过市场更加期待周五稍晚公布的美
国8月非农就业报告及下周即将公布的中国月度经济指标。
    
    对于国债期货上市的影响，崔景士表示，目前看对商品资金面和走势应该没有什么影响
，大宗商品走势主要还受宏观和自身供需因素左右。
    
    安信期货分析师王昭君称，“从目前国债期货的交易规模看，对其他市场的资金分流作
用很小。”不过她预计，随着今后银行等机构的加入，成交量料会逐步扩大，估计会高于仿
真交易时的水平。
    
    根据初步成交统计显示，国债期货各合约周五全天共成交36,635手，而目前国内第一大
期货品种--股指期货当日成交720,071手，按照国债期货每手保证金约为股指的三分之一推
算，当天交易国债期货的资金规模大约仅为股指期货的1.7% 。  
    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                         
                                                        
 交易所   品种          合约       最新       涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)      1312        51,850       0.33       246,902 
          黄金(au)      1312        273.85      -1.14       136,724 
          螺纹钢 (rb)   1401         3,723      -0.32     1,447,746 
          橡胶 (ru)     1401        20,810       0.80       170,704 
 大商所   豆粕 (m)      1401         3,652       1.73     1,907,226 
          豆油 (y)      1401         7,310       1.61       726,202 
          焦炭 (j)      1401         1,610      -0.06       256,138 
 郑商所   白糖 (sr)     1401         5,167       2.56       810,972 
          棉花 (cf)     1405        18,660      -0.05        34,744 
 中金所   沪深300(if)   1309       2,355.2       0.62        73,442 
                                                        
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报
 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
 

 (发稿 丁琦/李文科; 审校 曾祥进)

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