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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 11:26 BJT

中国新债：南方电网下周五将发行50亿元中期票据，期限五年

路透上海9月6日 - 中国南方电网有限责任公司周五公告称，将于下周五(13日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限三年。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) =============================================================================================

南方电网 50 50 5 9/13簿记建档 建设银行 AAA 9/16 9/17

中金公司 =============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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