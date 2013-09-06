中国新债：南方电网下周五将发行50亿元中期票据，期限五年

标题新闻：俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸事件造成10人死亡，47人受伤-国际文传电讯社援引俄卫生部长
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路透上海9月6日 - 中国南方电网有限责任公司周五公告称，将于下周五(13日)在银行间市场簿记建档发行50亿元人民币中期票据,期限三年。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) =============================================================================================
南方电网 50 50 5 9/13簿记建档 建设银行 AAA 9/16 9/17
中金公司 =============================================================================================(完)
参看详情,可点选上海清算所网站(here) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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