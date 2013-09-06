新闻稿：中国投机级别公司的流动性保持不变--穆迪

香港9月6日 - （以下为评级机构穆迪的新闻稿。其中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。）

穆迪投资者服务公司表示，8月份其中国投机级别公司的流动性压力分类指数与7月份持平，仍为25.4%，原因是受评中国高收益债券发行人和SGL-4类别公司的数量保持不变，分别为59家和15家。

穆迪高级副总裁Laura Acres称：“中国高收益债券房地产发行人流动性压力指数也稳定在26.5%，意味着34家此类公司中9家的流动性较弱。上述两个分类指数均处于2012年8月以来的最好水平。”

中国高收益债券发行人的流动性受到2013年上半年债券发行水平的支持。在上半年共计发行的170亿美元受评债券中，大约108亿美元由中国公司发行，其中房地产公司发行了81亿美元债券。

穆迪亚洲流动性压力指数(Asian LSI)连续3个月得到改善后，8月份整体有所恶化。

当投机级别公司的流动性下降时，上述指数会上升。该指数从7月的20.2%升至8月的21.1%。

Laura Acres是在穆迪发表最新的《亚洲流动性压力指数》(Asian Liquidity Stress Index)报告之际作出以上评论。(完)