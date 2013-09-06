东京汇市：美元接近七周高点，利好数据提升联储缩减刺激政策预期

纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3133 1.3119 +0.11 -0.46 1.3194 美元/日圆 99.81 100.11 -0.30 +15.07 86.74 欧元/日圆 131.10 131.33 -0.18 +14.54 114.46 美元/瑞郎 0.9434 0.9449 -0.16 +3.05 0.9155 英镑/美元 1.5609 1.5589 +0.13 -3.95 1.6251 美元/加元 1.0480 1.0503 -0.22 +5.63 0.9921 澳元/美元 0.9132 0.9121 +0.12 -12.13 1.0393 新西兰元/美元 0.7916 0.7880 +0.46 -4.43 0.8283 澳元/日圆 91.150 91.280 -0.14 +1.13 90.130 新西兰元/日圆 79.030 78.890 +0.18 -43.88 140.820 英镑/日圆 155.80 156.06 -0.17 +10.64 140.82 澳元/新西兰元 1.1532 1.1565 -0.29 -8.04 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)