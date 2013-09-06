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亚洲 | 2013年 9月 6日 星期五 11:48 BJT

东京汇市：美元接近七周高点，利好数据提升联储缩减刺激政策预期

纽约       当日      今年来     2012年
                               最新报价   上收市价     涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                               
 欧元/美元                        1.3133     1.3119      +0.11      -0.46     1.3194
 美元/日圆                         99.81     100.11      -0.30     +15.07      86.74
 欧元/日圆                        131.10     131.33      -0.18     +14.54     114.46
 美元/瑞郎                        0.9434     0.9449      -0.16      +3.05     0.9155
 英镑/美元                        1.5609     1.5589      +0.13      -3.95     1.6251
 美元/加元                        1.0480     1.0503      -0.22      +5.63     0.9921
 澳元/美元                        0.9132     0.9121      +0.12     -12.13     1.0393
 新西兰元/美元                    0.7916     0.7880      +0.46      -4.43     0.8283
 澳元/日圆                        91.150     91.280      -0.14      +1.13     90.130
 新西兰元/日圆                    79.030     78.890      +0.18     -43.88    140.820
 英镑/日圆                        155.80     156.06      -0.17     +10.64     140.82
 澳元/新西兰元                    1.1532     1.1565      -0.29      -8.04     1.2540
                                                                                    
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此
 为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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