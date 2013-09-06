中国货币市场：回购利率多小幅波动，资本流入等因素利好短期流动性

路透北京9月6日 - 中国银行间资金市场周五主要期限回购利率多小幅波动。市场人士指出，资本流入等因素利好短期市场流动性，资金供给充足，价格亦处在近期低位。

“资金挺宽，上月末财政投放了一些，央行也通过逆回购等放了一些水，这个月的外汇占款也不错，”北京一国有银行交易员称，“但资金也没宽松到泛滥的程度，利率下得也不算多，而且感觉再下去也有点难。”

她并指出，月末长假和季末因素叠加，资金利率上跳的可能性还是比较大的，可能较当前水平跳高50个基点（bp）左右。四季度，随着外部量化宽松政策的退出，资本流出的风险仍存，资金面较当前进一步略收敛的可能性更大一些。

北京另一国有大行交易员也表示，近期因人民币升值致企业结汇活跃，吸引部分境外套利盘，市场预计8月外汇占款较乐观，料新增1,000多亿元人民币。而此前6月及7月外汇占款则是连续两月负增长。

据路透调查结果显示，分析师估计8月非农就业岗位增加了18万个，这高于7月的16.2万个，失业率料持稳在四年半低点7.4%。美国雇主8月或增加聘雇，这将为美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚决定开始缩减购债铺平道路。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9576 2.8927 +6.49 七天 3.4747 3.4682 +0.65 14天 3.7197 3.6945 +2.52 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.0500 4.0000 +5.00 七天 3.7050 3.9000 -19.50 14天 4.0000 4.2500 -25.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.0200 2.9400 +8.00 七天 3.5200 3.4500 +7.00 14天 3.7250 3.7000 +2.50 Shibor 其中:隔夜 2.9500 2.8900 +6.00 七天 3.4690 3.4560 +1.30 三个月 4.6573 4.6566 +0.07(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)