《热点透视》美联储退出其量化宽松政策时需有全球性思维

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿：Richard Beales 编译 李婷仪

路透纽约9月5日 - 不论喜欢与否，美国联邦储备理事会(美联储/FED)都必须有全球性思维。美国人应该留意印度总理、同时也是杰出经济学者辛格所说的，富裕国家在逆转货币刺激政策时应循序渐进，且与国际合作。正如一位美联储官员最近指出的，美联储虽仅有国内使命，但这世界早已深度全球化，不能再将货币政策以国内事务视之。

危机在印度显而易见，外资蓄势迎接美联储下一步动作之际，印度成了当前承受重击的对象。发行全球储备货币的美国，也许不会像印度那么脆弱，但是如果美联储主席贝南克或者他的继任者只把眼界放在国内，那么难保他们不会陷入棘手的境地。

目前为止，美联储即将缩减购债计划的可能性在国内所引起的痛苦，远不如在巴西、印度及印尼等主要新兴经济体。以美元计算，这三个国家的主要股指在2013年跌幅分别为27%、20%、19%。反观美国标普500指数却是上涨16%。

但这些先前景气热络的国家若经济失调，美国也难逃一劫。出口将因区域衰退受创，美国银行业及投资人也将蒙受损失。经济不振也可能推低石油需求甚至伤及油价，损及美国经济中最有前途的产业之一。此外，山姆大叔尽管是个强国，但负债也很大。和债权人及贸易伙伴保持友好关系对美国甚为必要。

国际社会环环相扣，导致美国次贷危机蔓延全球，而复苏脚步也将是跨越国界的。次贷危机已经过去五年了，法国兴业银行分析师认为，美联储退出量化宽松、拉升利率、以及把其将近4万亿(兆)美元的资产负债表重新回到危机前的1万亿美元水平，或许也得花上同样的五年时间。美联储如果没有与其他国家央行沟通或采取一些合作，将难以避免犯错。