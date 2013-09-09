更正-《中国金融焦点》上市企业再融资升温，对投资者来说好坏参半

(更正：标题应澄清为，再融资“升温”，非“启动”)

路透上海9月6日 - 中国近几个月来经济增速乏力，已说服监管当局允许部分上市公司通过增发新股和私募的方式，来扩张资产负债规模。

监管放松将缓解一些资金紧张企业的压力，但股票分析师担心，在本地股市已很低迷的环境下，这种资本重组将抽走来自市场其它部门的资金。

沪深300指数 今年迄今已下滑逾8%，已将去年12月以来录得升幅回吐殆尽，当时证券监管当局事实上暂停了首次公开发行(IPO)。

在已上市企业获得再融资优先权的情况下，那600余家IPO待审企业可能要等上更长时间了。

华西证券研究主管曹雪峰说：“越来越多的公司再融资将分流资金，使流动性本来已经比较紧张的市场更加缺钱。”

“由于资金不足，市场交易大盘股的能力有限，限制了市场的反弹力度，也不利于恢复IPO的重启。”

中国第六大银行-招商银行 周四在A股市场按10股配1.74股的比例进行配股，筹资275亿元人民币(44.9亿美元)，仅稍低于筹资目标287亿元人民币。该行希望在香港股市能通过类似的配股筹集更多的资金。

该行两年前宣布了配股计划，因需要提高资本充足率以达到巴塞尔III标准并改善风险状况。

这是迄今以来重返资金市场的最大公司，但并非第一家。

中国证监会数据显示，今年前七个月，内地上市公司通过公开增发和配股以及私募方式融资1,846亿元人民币(301.6亿美元)，较上年同期增长53.5%。

引人注目的是，自8月初以来，已有包括新湖中宝 和北京城建 在内的16家地产企业宣布再融资计划，目标融资总额为444亿元人民币。

由于政府努力冷却过热的楼市，房地产行业基本无法进行新的融资，但证监会收到的诸多申请暗示这一情形将发生变化。

上海证券投资银行部负责人郑伟刚称，“这表明对房产公司再融资的禁令已经悄悄被解除，也表明政府对房地产市场全面整顿措施略有放松。”

**平衡纪律与增长**

过去两个月最大也最具争议的再融资案当属京东方 提议配股460亿元来建立新的液晶显示屏(LCD)生产线。股东已于8月中批准了这一计划。

批评人士指出，近些年来该公司向LCD项目投资过千亿元，多数资金都通过非公开发行得来，这导致即便是收益率已经低得可怜，股权还要遭到稀释。

“有些公司募集了资金，却没有给投资者合适的回报，”海通证券高级分析师张崎表示。“有些公司募集资金投向了别处，不但没有回报投资者，还有重大亏损，造成投资者的严重不满。”

分析师担心再融资大增的情形若持续下去，可能会造成中国股市散户更加警醒。

翻开中国股市历史，其向来让投资人感到失望，因表现一直不如中国整体经济成长率。

投资人若要投入中国股市，则必须勇于承担市况经常遭到扭曲的风险，特别是国家介入及内线交易指控满天飞扭曲了IPO制度。

上个月才刚刚爆发出中型证券业者光大证券交易出错的问题，该问题在几分钟之内就让市场蒸发了1,000亿元人民币市值。

券商及分析师已经提出多个令人忧心的迹象，称散户投资人正扬弃股市，转向不动产或财富管理产品等收益更高的投资，甚至就乾脆把钱藏在床铺底下。