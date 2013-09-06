台湾货币市场：短率持稳既有低档，下周资金料仍宽裕

* 观望一年期定存单标售

* 短钱充斥发票量相对不足

* 看空债市令RP操作较不积极

记者 董永年

路透台北9月6日 - 台湾银行间短率周五大致持稳在既有低档。受市场高度戒备美联储在月中料将缩减QE(量化宽松)规模影响，货币市场资金相当宽裕，但无论短票或债券RP的供给均明显不足，使得利率持续向既有区间低档靠拢。

今日央行将标售364天期定存单，此为判断市场预期未来一年资金状况的依据。银行资金调度人士表示，若真如调查结果般扭转向上，可能会有更多资金涌向货币市场避险，接下来就要观察央行在资金水位的调控。

“隔拆这边看不出来，除非央行调高，否则一周内拆款利率不至于变化。”一位本地公股银行交易人士说。

另一票券商交易员则表示，近期公债殖利率反弹幅度不小，反映出对QE规模缩减的高度预期，预料一年期定存单的得标利率不会太低。此外，还要观察央行会不会公告两年期定存单的发行计画。至于短率这端应该会先观望，看央行在隔拆怎么操作。

根据路透周四访问五家金融机构显示，本月的364天期存单加权平均利率料在0.65%附近，较上月的加权平均利率水位走高约2个基点。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 走升1.89角，报29.796。

**台股 上涨0.04%，报8,172.33点；成交量 报630.56亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日在0.370-0.420%。

**短钱充斥发票量相对不足**

在短票市场方面，票券商人士表示，今日有大型企业发行免保本票，整体发票量虽有增加，但还是无法满足金融机构的需求。除银行外，也看到投信、寿险等业者的买盘，显示大家为因应美联储利率会议以及央行理监事会议等变数，尽量将资金停泊在货币市场避险。

对于下周利率走势，他们认为，今日364天期定存单标售的加权平均得标利率可能走高，央行也可能宣布标售两年期的定期存单，若上述两样假设都发生，则中长天期的利率反映较为激烈，短率则还是看央行对资金水位的调控。

一大型公股银行交易主管表示，近期大型票券商试图引导短票利率向下，在资金过剩且没有去路的状况下，也只能跟着调整。

另一公股银行交易员则认为，下周短票利率应该还是会在0.64-0.65%水准，但因短钱充斥，0.64%的成交比重会较多。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，10-15天期则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日存单到期金额为3,580.60亿台币，发行金额待稍晚公布。

下周央行存单到期总额为1兆5,790.85亿台币，落点分别为周一4,960.00亿、周二1,570.50亿、周三3,637.30亿、周四3,951.55亿以及周五的1,671.50亿。

拆款中心 资料显示，修正后周四超额准备为负124亿台币，累计超额准备为76亿，加计前期1%的超额准备为865亿台币。

**看空债市令RP操作较不积极**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率表现持平。交易商表示，整体市场资金水位偏高，今日RP利率维持在既有区间低位不变，展望下周资金宽松依旧，RP利率可望续稳在低位。

证券交易商认为，尽管下周一将交割一年期存单1,000亿台币，不过上旬市场资金偏滥，不致于影响资金调度，至于中秋节资金需求对下周资金情势影响有限，预期上旬资金情势稳中带松，RP利率略有微幅向下盘整的压力。

“短线RP利率不会上，只会小幅往下盘。”一位证券商交易员称。

一大型票券商交易员亦称，今日银行资金偏松，拆款资金调度相当容易，下周将开始争取承作跨月RP，此外，由于持续看空债市，还在处分部分债券部位，对RP操作比较不积极，料下周RP利率暂先维持在目前价位。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.60-0.61%，同于上日，少数短天期RP仍成交在0.59%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.71%，与上交易日大致相似，少数月内RP利率则成交在0.68-0.69%。