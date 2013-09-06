《澳洲经济分析》央行在汇率和利率问题上发出错误信号，效果适得其反

“澳洲央行画地自限，”麦格里银行资深分析师Brian Redican表示。“该行一再表示，澳元贬值有助于提供宽松环境，但整个市场听到的是‘不会再降息了’。”

“脱困的途径之一，就是宣示将会不息一切代价调整利率以推动经济前进。这将迫使市场重新反映降息的可能，而澳元也就会随之下跌。”

**事与愿违**

两年期政府公债收益率 光在本周就上升了28个基点至2.87%，较8月初的2.35%大幅上扬。

10年期公债收益率 创18个月新高4.15%，尽管这有部分是反映美国公债收益率大涨。

利率预期大幅波动，也带动澳元 本周上涨逾0.02美元至0.9126美元。澳元贸易加权指数 扬升2.6%，其涨势迅猛是因为投机客先前大举做空澳元，这是押注新兴市场动荡的一部分。

澳元上涨已经突破重要阻力，这让部分技术图表观察家见猎心喜。

举例而言，CitiFX技术分析团队预估澳元的初步目标为0.9575美元，可能上看0.9900美元。

“澳元/美元已经突破55日均线及上升趋势线的强大阻力，且可能已经完成双重底的型态，目标价料为0.9575。55日与200日均线的距离拉大，进一步支持澳元走高。”

这样的涨势与澳洲央行试图达成的目标完全相反，就算其不愿意，也可能被迫降息。

Triple T的Keane指出，“若澳洲央行想要恢复原状，并让澳元下跌，最有效的方法将会是再度诱发宽松货币的预期。”