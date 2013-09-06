《热点透视》金融体系仍有可能打断经济复苏进程

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 朱晓军

路透伦敦9月5日 - 让我们回想一下。在2007年之前的大稳健时期，发展中和发达国家的国内生产总值(GDP)均稳定增长。大多专家都认为好日子不会结束。但是一场金融危机破坏了美国经济，随后，与此相关的另一场金融危机将预期欧元区稳定的人都颜面无光。

一个巨大的错误在于低估了系统性杠杆的风险。在一个股本较少的金融体系中，对财政基础薄弱的欧元区政府进行的抵押和贷款，原本只是产生了相对较小的损失，最后却升级成为银行业瘫痪的局面。

也许，我们已经从犯下的大量错误中吸取了很多教训。在圣彼得堡参加峰会的20国集团(G20)领导人可能觉得他们应该受到赞扬。但是，看看仅仅几个月前的2013年4月。当时，国际货币基金组织(IMF)的预测是，新兴市场将持续增长多年。但是，由于美国货币政策预计将发生变化，造成金融市场的混乱，很多发展中经济体现在表现疲弱或遭受大跌，汇率大幅波动，投资市场陷入动荡，利率不断变化。

专家们显然还没认清经济体哪些方面易受到金融市场动荡的冲击。金融要素的重要性时而被高估，时而又被低估。例如，决策者对于大量政府赤字可能拖累GDP增长的担忧是错误的。这一错误导致IMF在4月时对欧元区和美国前景的预估均过度谨慎。对于各国央行、金融市场和实体经济之间的关系仍然知之甚少。