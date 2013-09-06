中国债市动态：现券走势暂趋暖，国债期货上市首日个别券种成交略显活跃

路透上海9月6日 - 中国银行间债市周五早盘现券走势暂趋暖。交易员表示，国债期货18年后再次出山，带动现货个别券种买盘略增多，其他品种则成交仍显清淡；同时在流动性相对宽松支撑下，现券短端品种收益率略有下行，然幅度亦比较有限。

交易员并指出，上午招标的新债对二级市场影响亦不明显，鉴于9月中下旬中长期流动性疑虑难消以及国债期货后市走势仍需观察，多数机构仍在观望之中，债市并未现明显趋势性机会。

上海一银行交易员表示，“国债期货刚出来，七年国债成交的略显活跃，收益率下来点，130015毕竟是最便宜可交割的券哦，收益率最低成交在3.98%，而其他券种没啥变化。”

他进一步表示，而上日成交相对活跃的信用债，变动亦不大，个别期限较短的短融买盘比较多，主要还是受益资金面向好态势。

时隔18年后，国债期货在中国重出山。周五首日上市交易的三个五年期国债期货合约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍令国债期货交投十分活跃。

中国银行间资金市场周五主要期限回购利率多小幅波动。市场人士指出，资本流入等因素利好短期市场流动性，资金供给充足，价格亦处在近期低位。

华南一银行交易员亦认为，国债期货毕竟刚上市，期货市场的交易量和流动性仍待观察，下周市场不确定性因素较多，宏观经济数据、130015的续发定位如何、周二央票是否会续做、美联储议息会议，叙利亚危机等，都可能对现券影响并进而影响期货，市场观望情绪还是比较重。

中国财政部稍早招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为3.8726%，边际中标收益率为3.9148%，投标倍数为2.58倍；同时招标的今年第二批自行发债的中国上海市地方政府债，五年期品种中标利率3.94%，七年期为4.01%。