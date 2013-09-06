阔别18年国债期货归来--PDF版本****

标题新闻：意大利3月预算赤字按年增加约20亿欧元至229亿欧元，首季财赤增加约26.5亿至290亿欧元
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时隔18年后，中国国债期货重又闪亮登场。周五首日上市交易的三个五年期国债期货合 约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍 令国债期货交投十分活跃。
市场人士认为，虽然今日两个远期合约的开盘价偏离理论价值稍大，但随后很快做出修 正，国债期货首日上市定位基本合理；而现券走势亦显示，期现互动效应已初步显现。 缀槥 欲浏览专题新闻的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/syn82v 欲浏览专题新闻的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/vyn82v
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路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。