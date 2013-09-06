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货币新闻 | 2013年 9月 6日 星期五 12:26 BJT

****阔别18年国债期货归来--PDF版本****

时隔18年后，中国国债期货重又闪亮登场。周五首日上市交易的三个五年期国债期货合 约早盘均小幅走高。尽管银行、保险等主要国债现券投资者初期缺席，但高涨的炒新热情仍 令国债期货交投十分活跃。

市场人士认为，虽然今日两个远期合约的开盘价偏离理论价值稍大，但随后很快做出修 正，国债期货首日上市定位基本合理；而现券走势亦显示，期现互动效应已初步显现。 缀槥 欲浏览专题新闻的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/syn82v 欲浏览专题新闻的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/vyn82v

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