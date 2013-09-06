路透基点：遭银监会警示之九大行业的国内银团贷款放缓--RLPC

路透香港9月6日 - 据汤森路透旗下基点进行的一份调查显示，在中国银监会(CBRC)3月针对九大行业发布风险警示后，对中国煤炭、矿业和钢铁行业的银团贷款正在放缓。

这九大行业具体包括房地产、工程机械、钢铁、风电设备、光伏、有色金属、水泥、煤化工和船舶制造。银监会敦促银行特别关注对这类行业的贷款。这削弱了中国和国际的银行对这些行业的放贷兴趣。

该警示是中国风险控制举动的一部分，尤其是目标行业的贷款风险，因中国正试图将高水平的不良贷款处于可控之中。

银监会的警示之前，外界担心主要行业产能过剩，且今年稍早有数家公司发生违约，其中包括光伏面板制造商无锡尚德。

针对这九大行业的国内人民币贷款放缓，不过例外的是房地产贷款。今年迄今，房地产贷款已达到135亿美元，仅略少于2012年全年的137亿美元。

中国旨在保护国内银行业控制高风险贷款的举动，使得外资银行在放贷时更加精挑细选，但这并未阻止他们放贷，而且甚至可能给那些风险承受度更具弹性的外资银行提供机会。

外资银行仍愿意给中国的房地产领域放贷，该行业正在打压那些投机性的地产开发。

“这些融资交易中有许多是香港开发商在中国的投资。相对于中国二线或三线开发商来说，香港开发商的信用品质更为稳定，”一名银行业人士说。

相比于民间企业，外资银行仍非常乐意贷款给国有企业，且专注的是再融资案而非新的资金交易。

目前市场上由外资银行牵头的贷款案至少有六件的借款方是来自上述九大行业。其中包括东营鲁方金属材料有限公司的1亿美元三年期贷款、拉法基瑞安水泥有限公司的10亿元人民币三年期贷款，以及天津钢铁集团的1.5亿美元三年期融资案。

中法合资的拉法基瑞安水泥有限公司三年期贷款案的贷款利率为中国人行基准利率的115%。

天津钢铁集团的1.50亿美元三年期定期贷款案的最高综合收益为302.35个基点，贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码270个基点。东营鲁方金属材料有限公司三年期贷款案的贷款利率为LIBOR加码390个基点，最高费用为60个基点。

九大高风险行业贷款占今年迄今国内贷款总规模的大约35%，但中国也拥有充足的其它放贷机会。银监会对九大行业的警示可能会提振银行对其他风险较小行业的放贷。

对中国金融领域的贷款迄今增加一倍至56亿美元，因为金融租赁企业、食品和农业企业，以及零售行业借款增多。

但银监会的警示导致九大高风险行业贷款价格上升。银行目前放贷人民币贷款的利率至少为中国人行基准利率的110%，美元贷款的利率则较LIBOR加码超过300个基点--比一年前高出50-100基点左右。如果贷款案需要更广泛的分销，则利率会更高。