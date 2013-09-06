中国汇市：人民币早盘持稳，美非农数据发布前市场更趋谨慎

* 人民币即期持稳于6.12元一线

* 波动区间进一步收窄

* 美非农数据发布前市场更加谨慎

* 国际美元相对强势尚难影响人民币走势

路透北京9月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘持稳于6.12元一线。隔夜美元走强后人民币中间价开低，但即期交投格外淡静，早盘波动区间仅11个点子，半天成交不足50亿美元。

多位交易员表示，进入9月后市场波动区间进一步收窄，中间价持稳也体现监管层有意将汇率保持在6.12元一段时间。由于美国将于今晚公布非农就业报告，加之美国是否对叙利亚动武仍悬而未决，更加深了市场的谨慎情绪。

巴克莱(Barclays)外汇分析师Shin Kadota表示，美联储可能及早升息的预期推动美元走强，预计美联储将开始缩减购债，除非今天的就业数据极其疲弱。

不过，这些因素对国内人民币汇率影响预计有限。上海一股份行外汇交易主管表示，当前美元指数的价位形容为“弱格局下的相对强势”更为恰当，要对人民币汇率形成真正的影响，还需要美元进一步走强。

“美元指数现在82.5附近、甚至突破83，其实都不能说是真正意义上的强。往上走到86以上，才会对境内人民币有明显的影响。”他并认为，美国非农数据如果较好，可能只会让人民币在下周短期内小幅走低，难以改变当前客盘净结汇的现状。

他还指出，目前需要关注的是美联储退出QE的规模和时间，以及市场的具体反应。而叙利亚方面的影响可能更为间接，而且金融市场已经提前有所反应，对人民币也可能只是形成短暂的冲击。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.1203元，上日收报6.1199元。今日人民币兑美元中间价 为6.1728元，上日中间价为6.1696元。

东京汇市美元兑一篮子货币周五持稳在七周高点附近，此前美国公布的经济数据稳健，提升了非农就业报告或促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激政策的预期。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2360/90，上日尾盘为6.2340。

北京时间12:02，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1136/61元，上一交易日尾盘报6.1135元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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