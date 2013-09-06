中国企业：海尔集团携手法格家电出资5,600万欧元在波兰合建电冰箱厂

路透上海9月6日 - 中国最大家电生产企业--海尔集团周五宣布，其与欧洲第五大家电制造商--法格家电在波兰合建电冰箱厂，双方将出资5,600万欧元。新公司建立将会明显提升海尔在欧洲市场地位。

公司新闻稿称，海尔与法格家电分别持有新公司51%和49%股权，波兰新工厂将于9月奠基，明年6月投产，设计产能为每年50万台，五年内其产能将扩展至每年100万台。

新厂房战略选址在波兰，其是欧洲最大的家电生产国。这将有助海尔进一步在欧洲推进设计、制造、营销“三位一体”的本土化模式，使得产品的设计和生产更贴近终端消费者，同时更具备成本优势。

目前，海尔在德国建有研发中心，欧洲总部设在法国并设有营销中心，在意大利拥有生产中心。再加上预计明年投产的波兰新工厂，海尔集团在欧洲的布局得以进一步完善。

据消费市场权威调查机构欧睿国际（Euromonitor）数据，海尔连续四年蝉联全球白色家电第一品牌。去年海尔在全球总营收达258亿美元，利润14.2亿美元。海尔集团旗下拥有青岛海尔 和海尔电器 两家上市公司。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)