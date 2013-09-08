主要国家经济指标预测--9月9日****

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透9月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 9月8-9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2200 新西兰REINZ房价指数(较前月) 8月 -- -0.5% 新西兰REINZ房价指数(较上年同期) -- +8.6% 9月8日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2350 日本银行放贷余额(较上年同期) 8月 -- +2.0% 2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 7月 -- -20.3% 日本经季节调整的经常账(亿日圆) 7月 -- 盈余3,363 2350 日本GDP环比年率 第二季修正值 -- +2.6% 日本GDP(较前季) -- +0.6% 资本支出(较前季) -- -0.1% 9月9日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 8月 -- -6.8% 网络招聘广告(较前月) -- -0.9% 0130 澳洲房屋融资(较前月) 7月 -- +2.7% 投资性房屋融资 -- -0.5% 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 44.3 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 52.3 0545 瑞士未经季节调整失业率 8月 3.1% 3.0% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 7月 -- +2.3% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 9月 负1.0 负4.9 1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -- -10.3% 1400 美国就业指数 8月 -- 112.2 1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加121.5 增加138.0 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 8月 -- +0.4% (较上年同期) -- +7.7% 2301 英国RICS房价差值 8月 -- 正36 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 9月6日(五) GMT时 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 间 0500 日本同时指标(较前月) 7月 +0.9 -- 领先指标(较前月) +0.6 -- 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 7月 -1.1% +0.8% 经季节调整的进口(较前月) +0.5% +0.9% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差145 顺差161 0645 法国预算收支(亿欧元) 7月 赤字808 -- 0645 法国消费者信心 8月 84 83 0645 法国贸易收支(亿欧元) 7月 逆差51 -- 进口(亿欧元) 41.635 -- 出口(亿欧元) 36.526 -- 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 +0.4% +0.7% 房价指数三个月均值(较上年同期) +5.4% +5.6% 0715 瑞士工业订单 第二季 -4.2% -- 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 -0.1% 持平 (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月 顺差27.97 -- 0830 英国工业生产(较前月) 7月 持平 +0.1% (较上年同期) -1.6% -1.7% 制造业产出(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.7% -0.8% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 7月 逆差45.28 -- 对全球贸易收支(亿英镑) 逆差98.53 逆差81.5 1000 德国工业生产(较前月) 7月 -1.7% -0.5% 1230 美国非农就业岗位(万个) 8月 增加16.9 增加18.0 民间就业岗位(万个) 增加15.2 增加18.0 制造业就业岗位(万个) 增加1.4 增加0.5 失业率 7.3% 7.4% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.5 34.5 1230 加拿大就业岗位(万个) 8月 增加5.92 增加2.0 失业率 7.1% 7.2% 全职就业人数(万人) +17,400 -- 兼职就业人数(万人) +41.800 -- 就业参与率 66.6% 66.50% 1230 加拿大劳动生产率(较上季) 第二季 +0.5% +0.3% 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调 8月 51 52.1 整) (未经季节调整 51.9 -- ) 1430 美国ECRI一周领先指标 8月30日当周 131.5 -- 2245 新西兰制造业销售(较前季) 第二季 -3.4% -- (完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。