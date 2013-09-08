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亚洲 | 2013年 9月 9日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--9月9日****

路透9月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 
    
 9月8-9日
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      预估值           前值
 2200     新西兰REINZ房价指数(较前月)                       8月          --          -0.5%
          新西兰REINZ房价指数(较上年同期)                                --          +8.6%
 9月8日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                                公布时段      预估值           前值
 2350      日本银行放贷余额(较上年同期)                      8月          --          +2.0%
 2350      日本未经季节调整的经常账(较上年同期)              7月          --         -20.3%
           日本经季节调整的经常账(亿日圆)                    7月          --      盈余3,363
 2350      日本GDP环比年率                          第二季修正值          --          +2.6%
           日本GDP(较前季)                                                --          +0.6%
               资本支出(较前季)                                           --          -0.1%
 9月9日                                                                      
 GMT时间   经济指标/活动                               公布时段      预估值           前值
 0130      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                      8月          --          -6.8%
                  网络招聘广告(较前月)                                   --          -0.9%
 0130      澳洲房屋融资(较前月)                             7月          --          +2.7%
              投资性房屋融资                                             --          -0.5%
 0500      日本消费者信心指数                               8月          --           44.3
 0500      日本服务业景气判断指数                           8月          --           52.3
 0545      瑞士未经季节调整失业率                           8月        3.1%           3.0%
              经季节调整失业率                                         3.2%           3.2%
 0715      瑞士零售销售(较上年同期)                         7月          --          +2.3%
 0830      欧元区Sentix投资者信心指数                       9月       负1.0          负4.9
 1230      加拿大建筑许可(较前月)                           7月          --         -10.3%
 1400      美国就业指数                                     8月          --          112.2
 1900      美国消费者信贷(亿美元)                           7月   增加121.5      增加138.0
 2245      新西兰电子卡零售销售(较前月)                     8月          --          +0.4%
                            (较上年同期)                                 --          +7.7%
 2301     英国RICS房价差值                                  8月          --           正36
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
 9月6日(五)
 GMT时   经济指标/活动                                 公布时段        现值         预估值
 间                                                                          
 0500    日本同时指标(较前月)                               7月        +0.9             --
            领先指标(较前月)                                           +0.6             --
 0600    德国经季节调整的出口(较前月)                       7月       -1.1%          +0.8%
            经季节调整的进口(较前月)                                  +0.5%          +0.9%
            经季节调整贸易收支(亿欧元)                              顺差145        顺差161
 0645    法国预算收支(亿欧元)                               7月     赤字808             --
                                                                             
 0645    法国消费者信心                                     8月          84             83
                                                                             
 0645    法国贸易收支(亿欧元)                               7月      逆差51             --
            进口(亿欧元)                                             41.635             --
            出口(亿欧元)                                             36.526             --
 0700    英国Halifax房价指数(较前月)                        8月      +0.4%           +0.7%
            房价指数三个月均值(较上年同期)                            +5.4%          +5.6%
 0715    瑞士工业订单                                    第二季       -4.2%             --
 0715    瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                    8月       -0.1%           持平
                             (较上年同期)                              持平           持平
 0800    意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)                 7月   顺差27.97             --
 0830    英国工业生产(较前月)                               7月        持平          +0.1%
                   (较上年同期)                                       -1.6%          -1.7%
            制造业产出(较前月)                                        +0.2%          +0.3%
                    (较上年同期)                                      -0.7%          -0.8%
 0830    英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)                   7月   逆差45.28             --
                                                                             
            对全球贸易收支(亿英镑)                                逆差98.53       逆差81.5
 1000    德国工业生产(较前月)                               7月       -1.7%          -0.5%
 1230    美国非农就业岗位(万个)                             8月    增加16.9       增加18.0
            民间就业岗位(万个)                                     增加15.2       增加18.0
            制造业就业岗位(万个)                                    增加1.4        增加0.5
            失业率                                                     7.3%           7.4%
            平均时薪                                                  +0.2%          +0.2%
            每周平均工时                                               34.5           34.5
 1230    加拿大就业岗位(万个)                               8月    增加5.92        增加2.0
             失业率                                                    7.1%           7.2%
             全职就业人数(万人)                                     +17,400             --
             兼职就业人数(万人)                                     +41.800             --
             就业参与率                                               66.6%         66.50%
 1230    加拿大劳动生产率(较上季)                        第二季       +0.5%          +0.3%
 1400    加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)(经季节调             8月          51           52.1
         整)                                                                 
                                   (未经季节调整                       51.9             --
         )                                                                   
 1430    美国ECRI一周领先指标                       8月30日当周       131.5             --
 2245      新西兰制造业销售(较前季)                      第二季       -3.4%             --
    (完)

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